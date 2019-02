Miasmi della zona industriale, Legambiente punta l'indice contro il traffico marittimo e le petroliere

Le emissioni inquinanti che provengono dalle navi che sostano ed operano nei porti di Augusta e Siracusa contribuirebbero pesantemente ai miasmi della zona industriale. Questo quanto sostengono i circoli di Siracusa, Augusta e Priolo di Legambiente, che tornano alla carica dopo l'inchiesta "No fly" della Procura di Siracusa.

"Abbiamo ufficialmente raccomandato alle Autorità Portuali e alle Capitanerie di porto dell’isola - si legge in una nota dell'associazione ambientalista - di vigilare e applicare rigorosamente la normativa riguardante il cambio del combustibile in porto e di attivarsi per l’elettrificazione delle banchine . I periti della procura - continua - hanno ora esaminato questo aspetto e trovato una precisa corrispondenza tra l’accosto della nave e le alte concentrazioni di inquinanti".

Legambiente poi evidenzia, così come già fatto dai magistrati, la carente normativa sui livelli di concentrazione delle sostanze come H2S, idrocarburi non metanici e benzene. Da qui la necessità, secondo l'associazione, di ottenere una legge adeguata che regolamenti gli inquinanti attualmente non normati ed assicuri livelli di tutela idonei a salvaguardare la salute e l’ambiente.

Ne consegue - conclude il documento - " l'esigenza di riesaminare tutte le AIA delle aziende del polo e verificarne la corrispondenza con norme e Direttive, di affrontare con la dovuta priorità la questione riguardante l’osservanza da parte delle navi del cambio combustibile durante la sosta in porto e la elettrificazione delle banchine e di adeguare il numero del personale, che oggi appare largamente insufficiente, degli Enti responsabili dei controlli".