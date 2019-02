Rosolini, deliberata la richiesta di calamità naturale

Deliberata dalla Giunta Comunale di Rosolini, presieduta dal Sindaco Pippo Incatasciato, la richiesta di stato di calamità naturale per i danni provocati dalle avverse condizioni meteo che hanno colpito la Sicilia nei giorni di sabato 23 e domenica 24 febbraio.

Ingenti danni al patrimonio pubblico, specie in giardini e parchi pubblici con sradicamento di essenze arboree di notevoli dimensioni e consequenziali danni all’arredo e pavimentazione urbana ed altri manufatti edilizi a corredo della viabilità pubblica.

La delibera viene adesso trasmessa alla Regione per ottenere il ristoro dei danni eventualmente subiti. I servizi tecnici dell’Ente si occuperanno di redigere una stima dei danni subiti.

Intanto chiunque abbia subìto danni a beni mobili e immobili, può recarsi presso l’ufficio di Protezione Civile per segnalarli, attraverso l’apposita modulistica.