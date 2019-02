Siracusa, ultimati gli interventi di messa in sicurezza in 5 scuole: domani riapertura

Ultimati gli interventi di messa in sicurezza in 5 delle 11 scuole ancora chiuse dopo il maltempo dello scorso fine settimana:

Domani riaprono i plessi di via Nazionale e via della Madonna del “Falcone Borsellino”, e di quelli di via Pordenone del “Raiti”, di viale Santa Panagia del “Costanzo”, e di via Madre Teresa di Calcutta del Verga.