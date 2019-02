Canicattini, maltempo: danni per 150.000 euro. Chiesto lo stato di calamità naturale

Danni per circa 150.000 euro a Canicattini Bagni dopo il maltempo del 23 e 24 febbraio scorsi. Il Sindaco, Marilena Miceli, ha avanzato richiesta di dichiarazione dello Stato di Calamità Naturale.

Rilevati danni causati da crolli di alberi e muri di recinzione di terreni, che richiedono interventi straordinari e urgenti.

Gli Uffici e l’Ispettorato dell’Agricoltura hanno predisposto, per i cittadini e le imprese, modelli di domanda per la segnalazione dei danni subiti, da presentare al Sindaco, all’Ispettorato e al Ministero delle Finanze. I modelli, assieme alla Delibera, alla richiesta di riconoscimento di calamità naturale e ad altro materiale informativo, sono reperibili sul sito web del Comune.