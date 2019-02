Noto aderisce ad Area '43 per lo sviluppo del turismo storico-culturale

Il Comune di Noto aderisce ad Area ’43, il progetto di Fondazione Oelle che mira a consorziare i Comuni dello sbarco degli Alleati creando itinerari tematici e innovativi da proporre ai visitatori.

Questa mattina a Palazzo Ducezio il sindaco Corrado Bonfanti e la presidente di Fondazione Oelle Ornella Laneri hanno firmato l’accordo di partnership.

"Sono contento che Noto sia il primo Comune ad aderire - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - e mi auguro che presto lo facciano anche altri. La forza di questo progetto è essere in tanti per dimostrare come questo territorio sia una sorta di “cassaforte della storia”.

A suggellare l’intesa tra Comune e Fondazione Oelle, anche l’idea di esporre a Palazzo Ducezio una foto di Phil Stern, fotografo statunitense che ha “raccontato” la Seconda guerra mondiale con i suoi scatti, così da far conoscere e promuovere Area ’43.