Siracusa, approvato bilancio consuntivo 2017: il Consiglio comunale è salvo

Con un anno di ritardo il bilancio consuntivo 2017 è arrivato in Aula a Palazzo Vermexio, già ieri pomeriggio per poi essere rimandato a questa mattina per caduta del numero legale. Un ritardo clamoroso che ha messo in pericolo anche il Consiglio comunale. Quest'ultimo, infatti, aveva a disposizione 30 giorni di tempo per approvare il documento, dal momento dell'arrivo in Aula, pena lo scioglimento dell'organo.

Non sono mancate certo le tensioni e le battutine da coloro che in qualche modo pensavano che si sarebbe arrivati ad un nulla di fatto, e tutti a casa. Ma così non è stato (e la cosa non sorprende).

Questa mattina, infatti in 16 hanno detto sì al bilancio consuntivo. Astenuta la presidente Moena Scala. E' salvo così il Consiglio e potrà continuare a lavorare, ma non certamente in serenità. Il gruppo di maggioranza pare infatti continuare a lanciare piccoli messaggi al sindaco Italia, mentre all'interno del movimento non è sempre rose e fiori. Burrasca nell'opposizione con tanto di Impallomeni che abbandona Cantiere Siracusa per aderire al gruppo misto.

Insomma, adesso si va avanti e c'è tanto da fare.