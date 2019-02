Siracusa, servizio Asacom: vertice convocato da Confcooperative

Un vertice con la deputazione regionale per scongiurare il rischio che il servizio Asacom nelle scuole superiori della provincia venga interrotto a marzo con l'esaurimento delle risorse a disposizione.

Confcooperative Siracusa ha convocato per lunedì 4 marzo i rappresentanti dell’ex Provincia, la deputazione regionale, i rappresentanti delle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio e le cooperative che svolgono l’attività.

“Un tavolo - spiega il presidente, Enzo Rindinella - per fare il punto della situazione ma soprattutto per individuare una strada da percorrere per scongiurare il rischio di interruzione di un servizio che è essenziale".