Avola, manutenzione straordinaria alloggi popolari: aggiudicati i lavori

E' stata la Fasten Srl ad aggiudicarsi i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi popolari della terza traversa di via Fontana, ad Avola, per un ammontare di circa 800 mila euro. I lavori cominceranno il 18 marzo e prevedono il rifacimento di prospetti, infissi, bagni e coperture per 28 alloggi compresi fra i numeri civici 2 e 8 di via Fontana.

"Sono lavori straordinari di messa in sicurezza e manutenzione del complesso popolare – dice il sindaco Cannata - necessari per riqualificare un'area periferica come questa e rendere la zona un luogo sano, vivibile e migliore".

Oggi la consegna ufficiale alla presenza del sindaco Luca Cannata, il direttore e il commissario straordinario Iacp, rispettivamente Marco Cannarella e Antonio Lutri, e i rappresentanti dell'impresa.