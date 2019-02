Priolo Gargallo, sorpresi a rubare tabelloni pubblicitari abbattuti dal maltempo: arrestati in due

Sorpresi mentre tentavano di rubare cartelloni pubblicitari divelti dal maltempo dello scorso fine settimana, in zona Auchan.

Sono stati arrestati, dai Carabinieri, Biagio Andrea Di Mauro, commerciante catanese, 42 anni, con precedenti e Luigi Lombardo, disoccupato siracusano, 37 anni, pregiudicato, per furto di materiale ferroso e sottoposti ai domiciliari

I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva del valore di circa 6 mila euro, già caricata su un furgone per essere poi venduta come ferro, e l’hanno restituita al legittimo proprietario.