Pachino, forza lo sportellino di una slot machine: arrestato

Era stato notato mentre, armato, tentava di aprire lo sportellino di una slot machine. E' successo ieri, intorno alle 11, a Pachino, in un centro scommesse. Sul posto la Polizia di Statolo ha identificato l'uomo e lo ha sottoposto a perquisizione. Si tratta di Corrado Salerno, 58 anni, residente a Pachino. Quest'ultimo è stato trovato in possesso di una chiave tubolare universale per aprire le cassette delle apparecchiature elettroniche con la quale l'uomo avrebbe divelto lo sportello del cassetto.

A bordo dell'auto, è stato trovato un coltello lungo sedici centimetri.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di tentato furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.