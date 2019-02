Siracusa, bilancio consuntivo 2017: Costantino punta l'indice contro i consiglieri del M5S

Indice puntato contro il gruppo consiliare del M5S che, con l'abbandono dell'aula da parte del capogruppo Chiara Ficara e di altri componenti, hanno ha fatto cadere i numero legale, causando il rinvio a questa mattina della discussione sul bilancio consuntivo 2017.

A farlo è il consigliere Salvatore Costantino dei Democratici per Siracusa.

"Non comprendo - afferma Costantino - il motivo nel voler abbandonare l’aula e non affrontare un dibattito a viso aperto qualunque sia stata la loro posizione. Non comprendo come proprio loro, che si sono sempre battuti per una gestione oculata del consiglio comunale per non sprecare denaro pubblico, abbiano abbandonato l’aula facendo cadere il numero legale. Forse - continua - tale decisione è stata dettata dalla paura derivante dal rischio dello scioglimento del consiglio comunale? Io credo che con questa mossa - conclude Costantino insieme a Buonomo e Buccheri - abbiamo messo da parte i loro ideali, mostrando, invece, un atteggiamento poco coerente".