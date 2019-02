Priolo Gargallo, a fuoco uno scivolo per bimbi in via Cristoforo Colombo

A fuoco, ieri sera, intorno alle 22, uno scivolo nel parco giochi per bambini, in via Cristoforo Colombo, a Priolo Gargallo (di fronte la posta).

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuna traccia di benzina o altro è stata trovata nei pressi dell'incendio. Tutto potrebbe far pensare ad un atto vandalico.