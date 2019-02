Siracusa, sprechi all'Ars: Baio invita il Pd a mettersi alla testa di un movimento di riscossa

Continua a far discutere la denuncia del M5S sugli sprechi all'Ars.

A prendere posizione a fianco dei pentastellati il componente della direzione proviciale del Pd, Salvo Baio: "Condivido senza riserve le denunce dei 5 Stelle sugli scandalosi sprechi dell'Ars - scrive in una nota - e trovo penose le reazioni del presidente Miccichè e del segretario regionale del Pd, Davide Faraone. A Palermo - continua - c'è una casta che gode di privilegi enormi che fanno a pugni con le condizioni in cui si trova la Sicilia e in cui si trovano soprattutto i siciliani. L'Assemblea regionale, col contributo dei vari governi regionali, da tempo - denuncia Baio - s'è messa sotto i piedi l'autonomia speciale di cui gode la Sicilia e l'ha trasformata in una palla di piombo al piede dell' isola. I numeri forniti dai 5 Stelle sono impietosi, tanto più in relazione all'inerzia legislativa dell'Ars. Mi sarei aspettato, e mi aspetto, dal mio partito, il Pd, l'annuncio di iniziative di lotta per disboscare i privilegi, per un rinnovamento della politica, per voltare pagina, come dice Nicola Zingaretti. Il Pd, se vuole recuperare credibilità - conclude - deve tirarsi fuori dallo schifo della politica siciliana e mettersi alla testa di un movimento di riscossa".