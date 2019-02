Siracusa, il Consiglio comunale vota all'unanimità un atto di indirizzo per un ospedale di secondo livello

Un atto di indirizzo, approvato stamattina all'unanimità da parte del consiglio comunale giudica “insoddisfacente” la rete ospedaliera regionale e chiede per Siracusa un nosocomio di secondo livello oltre che l'immediata previsione di “reparti ospedalieri aggiuntivi” che tengano conto della presenza del più grande polo petrolchimico di Europa . Il documento è l'esito di un lungo dibattito dell'aula.

La riunione è iniziata con un minuto di raccoglimento, chiesto dal presidente Moena Scala, per ricordare l'ex consigliere comunale Sergio Claudio, recentemente scomparso a causa di una lunga malattia.

Quindi è seguito l'intervento di Giuseppe Impallomeni che ha annunciato l'abbandono di Cantiere Siracusa per passare al Gruppo misto.

Numerosi gli interventi al dibattito sul nuovo nosocomio: per Ezechia Paolo Reale, che ha proposto di organizzare un presidio davanti la Regione, siamo in una fase molto fumosa, sulla quale ha chiesto al sindaco di fare chiarezza; Mauro Basile ha evidenziato le responsabilità della rappresentanza politica siracusana nei ritardi accumulati e la preoccupazione che altri se ne possano accumulare; Salvatore Castagnino ha chiesto la conferma dell'area della Pizzuta perché ha le caratteristiche necessarie, Salvatore Costantino Muccio, Federica Barbagallo e Curzio Lo Curzio hanno insistito sulla necessità di avere un ospedale di secondo livello, tenendo anche conto della presenza di uno dei petrolchimici più grandi di Europa; per Michele Mangiafico l'Asp è tenuta a produrre un progetto che tenga conto delle caratteristiche dell'area, avanzando il sospetto che qualcuno non voglia far fare il nuovo ospedale; per Andrea Buccheri la decisione sul progetto deve comunque tenere conto della decisione del consiglio comunale sull'area.

Anche l'Amministrazione è intervenuta sull'argomento: il sindaco, Francesco Italia, ha detto che in tutte le sedi ha sempre sostenuto la necessità di avere un ospedale di secondo livello, evidenziando come l'Asp non abbia finora detto cosa pensa dell'area scelta e non abbia mai mostrato un progetto; l'assessore Fabio Moschella ha invitato tutti a concentrarsi sulla procedura più breve da seguire, poiché la caratteristica modulare del nuovo nosocomio consentirà di adattarlo ai reparti che si deciderà di attivare e poiché ci sono i margini finanziari per dotare la struttura della viabilità necessaria.

Dopo il dibattito, il presidente Scala ha concesso una breve pausa per consentire una sintesi e la stesura dell'atto di indirizzo che poi è stato approvato dall'aula.

Rispetto agli altri punti all'ordine del giorno, la seduta proseguirà domani in seconda convocazione per discutere il bilancio consuntivo del 2017: è infatti mancato il numero legale al termine di un lungo confronto su una pregiudiziale di trattabilità della proposta sollevata da Cetty Vinci. Ritirato invece dalla proponente, Chiara Catera, l'ordine del giorno dedicato ai controlli sulla qualità dell'aria perché l'argomento in questo momento è oggetto di un approfondimento nella commissione competente.