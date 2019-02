Siracusa, dalla Regione siciliana approvato un fondo dal quale attingere per Ortigia

Siracusa, con il suo centro storico, Ortigia, rientra tra i centri storici ai quali la Regione siciliana ha assegnato un fondo dal quale attingere per eventuali interventi, per una somma 1,5 milioni di euro. Insieme al capoluogo aretuseo stessa sorte anche per Ragusa Ibla.

L'articolo rientra nella legge di stabilità regionale approvata nei giorni scorsi a Palermo, al termine di una seduta fiume.

Nello stesso articolo fondi da cui possono attingere i Comuni virtuosi che hanno centrato almeno il 65% di raccolta differenziata, i borghi più belli d'Italia e le bandiere blu.