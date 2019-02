Siracusa Risorse, i lavoratori stremati nonostante le rassicurazioni

Sconfortati i dipendenti di Siracusa Risorse nonostante le rassicurazioni provenienti da Palermo e Roma.

Oggi assemblea della Filcams cgil: “Non abbasseremo la guardia e non permetteremo che cali il silenzio in una delle vertenze più delicate ed importanti -ha detto il segretario provinciale Filcams Cgil, Alessandro Vasquez - pretendiamo che venga fatta chiarezza sul futuro prossimo e sulla volontà di tenere in vita una società che fino a questi ultimi giorni si è dimostrata indispensabile nell’assolvere i propri compiti. Infatti i lavoratori addetti al diserbo stradale - ha aggiunto - hanno continuato a prestare il proprio servizio per la cura del territorio martoriato dagli ultimi eventi calamitosi, nonostante l’assenza di stipendi da oltre 3 mesi.”