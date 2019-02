Siracusa, domani il Carnevale in Piazza Santa Lucia: coinvolte anche le scuole

Un giorno per festeggiare il Carnevale a Siracusa. Tutto avrà inizio domani mattina, a Piazza Santa Lucia dalle 9 alle 13 e dalle 17 in poi .

Durante la mattinata le esibizioni delle scuole, con capofila l'istituto comprensivo Santa Lucia- Leonardo Da Vinci con la dirigente Valentina Grande in testa alla sfilata che partirà da Viale Teocrito (angolo via Piave) via Montegrappa, via Caltanissetta alla volta di Piazza Santa Lucia con arrivo intorno alle 11.

L'iniziativa, a tema ambientale, è patrocinata dal Comune, e vede la partecipazione della Banda Musicale Città di Siracusa.

Nel pomeriggio, dalle 17, dal palco centrale si susseguiranno artisti locali, cabaret, magia, esibizioni sonore, talent show e ballo in maschera. Per tutta la piazza stand enograstronomici, artigianato locale ed accessori di Carnevale, trucca bimbi, laboratori per la realizzazione di vestiti in maschera col la tecnica del riciclo, pesca di beneficenza, mini luna park e l'immancabile trenino di Astrea.