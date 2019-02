Siracusa, Comitato scuole sicure sulla manutenzione degli edifici scolastici

“Lo stato di cattiva manutenzione degli edifici scolastici al centro di una nota del Comitato scuole sicure di Siracusa, presieduto dall’architetto Angelo Troia e costituito da un pool di genitori professionisti del settore.

“La sicurezza nelle scuole è e rimane un gravissimo problema - premettono i referenti del Comitato - dove le responsabilità civili e penali del dirigente scolastico, del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente dipendono dal potere decisionale e di spesa di altri soggetti, quali i comuni, le province, le regioni, il governo centrale e anche i privati".

Da qui il suggerimento di dar seguito a quanto previsto dall'art.46 del DL n.44/2001 secondo il quale "il dirigente scolastico mette in mora l'Ente Locale, invitandolo all'immediata esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili, che altrimenti saranno eseguiti in danno dell'Ente; ciò anche perché il Dirigente Scolastico, in quanto "datore di lavoro", è tenuto a garantire la sicurezza dell'edificio scolastico",

"Stiamo vagliando la documentazione tecnico/amministrativa di tutti gli edifici scolastici siracusani - si conclude la nota - ed informeremo la città sullo stato dei singoli edifici e rischi potenziali per la salute e la sicurezza".