Rosolini, stop alla cartellonistica pubblicitaria selvaggia e abusiva

Rimozione della cartellonistica non autorizzata. Così il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato, dice basta alla cartellonistica pubblicitaria selvaggia e abusiva.

Ci sarà tempo per provvedere entro 10 giorni, poi il Comune provvederà alla rimozione con addebito dei costi al trasgressore.

"Un’operazione necessaria – afferma il primo cittadino – per regolamentare e per mettere ordine in questo settore rilevata la notevole presenza su aree pubbliche di insegne e altri impianti pubblicitari abusivi o con le autorizzazioni scadute. Tra l’altro, molte di queste strutture essendo alquanto fatiscenti, oltre a deturpare il decoro urbano rappresentano allo stesso tempo un pericolo per la circolazione sia veicolare che pedonale".