Siracusa, scuole ancora chiuse: riapertura prevista per lunedì

Riapriranno lunedì 10 degli 11 plessi scolastici ancora chiusi a causa dei danni riportati dal maltempo dello scorso fine settimana.

Sono, infatti, partiti oggi gli interventi di manutenzione che si concluderanno venerdì.

Si tratta dei plessi di via Nazionale e via della Madonna dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino; il plesso di via di Nasserya dell'Archimede; quello di via Regia Corte del Vittorini; il plesso di via Monsignor Caracciolo del Martoglio; quello di piazza Eurialo del Brancati; i plessi di via Archia del Lombardo Radice, di via Monte Tosa dell'Archia, di via Pordenone del Raiti, e di via Madre Teresa di Calcutta del Verga.

Dovrebbe, invece, riaprire venerdì la sede dell'istituto comprensivo "Costanzo" di viale Santa Panagia. Il condizionale però è ancora d'obbligo.