Augusta, Solarino e Pachino le prossime tappe del tour "I primi 200 giorni di Governo"

Augusta, Solarino e Pachino le prossime tre tappe del tour del Movimento 5 stelle "I primi 200 giorni di governo". Primo appuntamento venerdì 1 marzo ad Augusta, sabato 2 marzo a Solarino e sabato 9 marzo a Pachino. L’ appuntamento ad Augusta è alle 17,30 all’auditorium “Paolo Liggeri” in via Roma 88; a Solarino alle 17,30 nella sala consiliare di piazza Plebiscito 1, a Pachino al caffè Al Ciclope di piazza Vittorio Emanuele 2. Interverranno i portavoce nazionali Paolo Ficara, Maria Marzana, Filippo Scerra e Pino Pisani assieme ai portavoce regionali Stefano Zito e Giorgio Pasqua.

Sarà l'occasione per parlare di reddito di cittadinanza e quota 100