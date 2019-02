Siracusa, l'Ugl sottopone al prefetto un documento di sviluppo del territorio

La grave situazione economica e sociale del territorio siracusano al centro dell'incontro che il Prefetto Luigi Pizzi ha avuto questa mattina con la segreteria dell'Ugl.

Gli esponenti sindacali hanno presentato al rappresentante di Governo un documento di Sviluppo del territorio affinché possa essere trasferito agli enti, alle associazioni imprenditoriali e alle forze Politiche.

Per l’Ugl è di primaria importanza il confronto sulla”Vertenza Siracusa”, che passa attraverso il rilancio del polo Chimico, non ancora attuato, e che secondo l’Ugl verte su quattro direttrici fondamentali: l'eliminazione e la dismissione di tutte le produzioni non competitive; le problematiche del Petrolchimico; il consolidamento e lo sviluppo della petrolchimica sostenibile sul piano ambientale e il consolidamento di un grande polo energetico e di raffinazione; le problematiche sulla sanità; la viabilità, non solo nella zona montana.

Il prefetto ha assicurato che darà i riscontri adeguati, instaurando dei tavoli tecnici con tutti gli enti interessati.