Siracusa, criticità nell'autorizzazione all'uso dell'Urban Center: Messina interroga l'Amministrazione

Criticità e difficoltà nell'ottenimento dell'Urban center in particolare nei giorni festivi prefestivi. Di questo chiede conto e ragione il consigliere comunale Ferdinando Messina, di Forza Italia, in un'interrogazione all'Amministrazione.

"Non è chiara da cosa sia determinata, pur avendo letto il regolamento d’uso dell’urban center, la discrezionalità nell’autorizzare manifestazioni ed iniziative e le loro eventuali gratuità; - spiega Messina - per quanto sopra, ai sensi delle normative che regolano l’accesso agli atti degli amministratori pubblici chiedo l’elenco dettagliato di tutte le iniziative realizzate da enti pubblici e da privati nell’anno 2018 e le relative quietanze di pagamento."