Floridia, incidente durante la potatura di un albero: la gamba di un operaio schiacciata dal camion

Stava eseguendo lavori di potatura negli alberi di un'aiuola, quando il camion con gru si è inclinato e l'operaio che stava effettuando i lavori è rimasta schiacciato con la gamba tra muretto e ruota del camion.

E' successo questa mattina, intorno alle 10, in via Pinnone a Floridia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia municipale per gestire il traffico a seguito della chiusura della strada.

Immediato l'arrivo del 118 per soccorrere l'uomo, che successivamente è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita.