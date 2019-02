Prima vittoria portata a casa dell'Akrai nel campionato Open di Basket

Prima vittoria dell'Akrai nel campionato Open di Basket, contro lo Sporting Club Adrano, con il punteggio di 35 a 26. Inizio scoppiettante della squadra di casa, che si porta a +14. Dopo l'intervallo lungo l'Akrai rallenta e permette agli ospiti di portarsi a -4. Dopo la “strigliata” del tecnico Andrea Baviera, sorretti dai giovani Sirugo (14 punti nel proprio tabellino) e Barberi (8 punti) riprendono in mano la gara e la concludono con una meritata vittoria. Prossimo incontro sabato prossimo a Ragalna contro l'Azzurra Belpasso.

Continuano poi gli appuntamenti per i giovanissimi. Domenica presso la Palestra della Scuola Costanzo a Melilli si è svolta la fase provinciale del Join The Game 3 contro 3, riservato agli Under 13 e 14. L'Akrai era presente con una formazione Under 14, composta dagli atleti Gabriele Dimauro, Andrea Fisicaro, Manuel Sorrentino e Pierfrancesco Sortino.