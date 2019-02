Siracusa, 4 mucche travolte e uccise da un treno nella tratta per Ragusa

Quattro mucche sono state travolte e uccise da un treno nella serata di lunedì scorso. L'incidente è avvenuto all'altezza della Fonte Ciane sulla tratta Siracusa-Ragusa. I bovini stavano pascolando incustoditi lungo i binari, quando sono stati presi in pieno dal treno. Con ogni probabilità il proprietario non si è accortosi del loro allontanamento.

Sono state alcune guardie giurate che operano in servizio di vigilanza nella zona che ieri mattina hanno trovato gli animali morti e che ne hanno dato comunicazione alle autorità competenti che hanno provveduto alla rimozione delle carcasse.