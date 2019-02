Siracusa, il presidente Alì replica alla Castello: "Non credo ci siano margini per poter collaborare"

Si dice dispiaciuto il presidente del Siracusa calcio Giovanni Alì per le modalità con cui la vicepresidente, Costanza Castello, ha dato le dimissioni: "Avrei preferito, nell'ottica di un comportamento professionale - dichiara - che avesse utilizzato i nostri canali ufficiali. Malgrado i tanti proclami aggiunge - il suo apporto alla causa azzurra non ha dato i risultati sperati. Per lei le porte del Siracusa saranno sempre aperte, sarà sempre la benvenuta allo stadio, ma ovviamente non credo ci siano margini per poter collaborare ai fini di un progetto tecnico- sportivo comune".