Siracusa, maltempo: fino all'11 marzo le richieste risarcimento danni

C'è tempo fino a lunedì 11 marzo per presentare al Comune di Siracusa le istanze di risarcimento per i danni causati dal maltempo dello scorso fine settimana

Sul sito istituzionale del Comune sono disponibili specifici moduli. "Chiunque avesse necessità può ottenere tutte le informazioni utili presso gli uffici della Protezione Civile, in via Elorina, o telefonando al numero 0931/449211 ( interni 207/ 247 ) dalle 9 alle 12 di ogni giorno"- dichiara Giusy Genovesi, assessore alla Protezione civile.