Siracusa, domani in Consiglio comunale il bilancio 2017: approvazione o scioglimento

Approvazione del bilancio del 2017. Questo il punto all'ordine del giorno in Consiglio comunale, domani mattina, alle 10 in Aula a Palazzo Vermexio.

Si tratta di una questione particolarmente urgente e delicata perchè, da domani, il Consiglio ha 30 giorni per approvare il bilancio che arriva alla discussione con un anno di ritardo.

In caso di mancata approvazione del bilancio, sarà sciolto il consiglio.