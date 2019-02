Nel Catanese, rapina Posta: arrestati con soldi in mano

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri subito dopo una rapina nell'ufficio postale di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. I militari li hanno sorpresi mentre si spartivano il bottino: 615 euro. Sono Carmelo Gullotta, di 18 anni, Biagio Di Grazia, di 20 ed Ivan Musumeci, di 21. Erano giunti in sella ad uno scooter: mentre uno di loro faceva da palo, gli altri due, pistole in pugno ed indossando passamontagna, avevano fatto irruzione nell'ufficio postale, si erano impossessati del denaro ed erano fuggiti. I carabinieri li hanno bloccati in un garage con i soldi i mano, mentre si spartivano il bottino. Oltre al denaro militari dell'Arma hanno sequestrato due pistole, tra cui una riproduzione di una Beretta calibro 9 semiautomatica trasformata in un'arma perfettamente funzionante, un revolver giocatolo senza il tappo rosso, due passamontagna e lo scooter utilizzato per la rapina, che è risultato essere stato rubato a Paternò il 21 febbraio scorso.