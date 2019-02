Siracusa, domani riaprono le scuole tranne 11 plessi: chiuso stadio e cimitero

Rimangono chiusi 11 istituti scolastici anche domani a seguito dell'allerta meteo. Questo l'esito degli accertamenti effettuati dal comune nelle ultime ore.

Per permettere l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza non riapriranno invece i plessi di via Nazionale e via della Madonna dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino; il plesso di via di Nasserya dell'Archimede; quello di via Regia Corte del Vittorini; il plesso di via Monsignor Caracciolo del Martoglio; quello di piazza Eurialo del Brancati; i plessi di via Archia del Lombardo Radice, di via Monte Tosa dell'Archia, di via Pordenone del Raiti, di viale Santa Panagia del Costanzo e di via Madre Teresa di Calcutta del Verga.

Disposta, inoltre, la riapertura di tutti gli impianti sportivi, ad eccezione dello stadio De Simone; e dei parchi cittadini con eccezione dei “Villini” e dei “Marinaretti”.

Il cimitero cittadino rimarrà chiuso fino a giovedì. Sarà aperto da domani, mercoledì 27 febbraio, limitatamente al terzo cancello.

Riaperte le scuole in provincia