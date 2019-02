Canicattini Bagni, borsa di studio per l’anno 2018-2019: aperte le istanze

Dovranno essere presentate entro il 5 Aprile 2019 presso le segreterie delle scuole frequentate, le domande per l’ottenimento delle Borse di Studio a sostegno delle spese sostenute per l’anno scolastico 2018-2019 dalle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.

Ne potrà beneficiare chi ha un Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro.