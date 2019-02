Scuole e uffici pubblici chiusi per disinfestazione a Rosolini. A darne notizia è il sindaco Pippo Incatasciato. Tre i giorni di chiusura (4,5 e 6 marzo 2019) per gli Istituti scolastici e due i giorni (4 e 5 marzo 2019) per gli Uffici Comunali.