Rosolini, aperti i termini per istanze borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019

Aperti i termini per la presentazione delle istanze di assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019.

L’istanza, redatta dal soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) su apposito modulo da ritirare presso la scuola frequentata e corredata dalla documentazione richiesta, va presentata entro e non oltre il 5 Aprile 2019 presso l’Istituzione scolastica frequentata che provvederà, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, a trasmetterla al Comune di residenza.

Ne potranno beneficiare coloro che hanno un Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro.