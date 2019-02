Maltempo in provincia di Siracusa, molteplici gli interventi del Libero Consorzio e Polizia Provinciale

A lavoro anche il Libero Consorzio e la Polizia provinciale durante il fine settimana appena trascorso, quando Siracusa è stata travolta dal maltempo. Primo intervento nella giornata di sabato, quando sulle provinciali n.30 e n. 76, per impedire il transito delle auto sprovviste di catene a bordo o di pneumatici invernali, è stata collocata la segnaletica di pericolo.

Domenica è stata liberata la Rosolini-Pachino da alcuni alberi di alto fusto abbattuti dal forte vento. Le operazioni di sgombro del tratto stradale si sono protratte fino al pomeriggio e il traffico è stato deviato sulla provinciale Bimmisca-Agliasco, dopo l’intervento di un’altra pattuglia della polizia provinciale che ha messo in sicurezza la SR 4 località Case Bianche. Sulla SP 11 è stato messo in sicurezza un palo della Telecom abbattuto, con i cavi pericolosamente ad altezza d’uomo.

Bonifica sulla provinciale Cugni Stallaini con l’eliminazione dalla sede stradale di alberi. Per la Bretella Belvedere dopo il primo intervento di messa in sicurezza si è proceduto con eliminazione degli alberi dalla sede stradale.

In territorio di Pachino, SP 84 Marzamemi-Pachino, contrada Morghella, per la presenza di sabbia per ragioni di sicurezza, la strada è stata chiusa temporaneamente al transito.