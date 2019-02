Siracusa, danni per il maltempo anche al Santuario

Danni anche al Santuario di Siracusa a causa del vento di burrasca che ieri si è abbattuto su tutta la provincia di Siracusa

Nella Basilica della Madonna delle Lacrime, dopo una prima ricognizione, è stata trovata divelta una vetrata istoriata della Capella di Santa Lucia, abbattuti alberi e pali dell’illuminazione lungo i viali del parco. È stato necessario inibire ai pellegrini l’ingresso in Basilica per motivi di sicurezza e la celebrazione delle Santa Messe è stata assicurata nella Cripta. Oggi la Basilica è stata riaperta, dopo che la vetrata è stata ripristinata con vetri opachi. La vetrata è precipitata sopra un quadro riproducente in foto la prima venuta del Corpo della Santa a Siracusa con il simulacro argenteo, ma il quadro non ha subito alcun danno ed è stato riposto ai piedi della Statua della Santa Martire siracusana.

Rimangono invariati gli appuntamenti in programma per domani mercoledì 27 febbraio alle 20,30 con la Veglia Mariana mensile presso la Casa del Pianto di via degli Orti e per giovedì 28 febbraio alle 17,30 con il tradizionale pellegrinaggio da via degli orti alla Basilica e alle 18,30 con la Celebrazione Eucaristica.