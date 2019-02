Siracusa, anche domani scuole chiuse: proseguono i sopralluoghi

Anche domani, martedì 26 febbraio, le scuole di Siracusa di ogni ordine e grado resteranno chiuse in via precauzionale. Proseguono, infatti i sopralluoghi dei tecnici comunali per accertare le condizioni degli edifici scolastici dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio siracusano nell'ultimo fine settimana. Resteranno chiusi anche asili nido, il cimitero, gli impianti sportivi e i parchi cittadini.

Intanto la giunta comunale è pronta a deliberare la richiesta di dichiarazione dello “stato di calamità naturale”. "Siamo in attesa della quantificazione dei danni al patrimonio stradale ed infrastrutturale del Comune che sono comunque ingenti”: così oggi il sindaco Francesco Italia.

Il primo cittadino aggiunge: “Sotto il coordinamento dell'assessore Giusy Genovesi e del dirigente della Protezione civile Gaetano Petracca, tutto il personale dei settori interessati è al lavoro da stamani, dopo esserlo stato per tutte le giornate di sabato e domenica per gestire le emergenze”.

“Invitiamo chiunque abbia subito un danno a predisporre la documentazione di rito corredata da foto e da qualsiasi altro atto che attesti il danno subito. Si tratta - dichiara l'assessore alla Protezione civile Giusy Genovesi - di documentazione necessaria per la presentazione di eventuali e future istanze per chiedere il riconoscimento economico rispetto alle perdite subite. A questo proposito sono stati predisposti appositi moduli disponibili on line sul sito del Comune”.

Le informazioni utili alla predisposizione delle pratiche possono essere richieste presso gli uffici della Protezione Civile, in via Elorina, o telefonando al numero 0931-449211 (interni 207247) dalle 9 alle 12 di ogni giorno.