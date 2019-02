Colpo di scena in casa Siracusa, si dimette la vicepresidente Costanza Castello

Fulmine a ciel sereno nel Siracusa calcio: oggi la vicepresidente, Costanza Castello si è dimessa dall'incarico. Tanta amarezza nelle sue parole, ma altrettanta fermezza.

"Non abbiamo la stessa visione - ci ha detto - e allora meglio chiudere questo rapporto nato con altre premesse. Siracusa merita il meglio e il mio "meglio" - continua - è diverso dal loro. Io puntavo sulla qualità, anche perché gli sponsor per investire vogliono la qualità".

Sono parole precise quella di Costanza Castello e tra le righe si legge tutta la sua delusione per non aver potuto continuare ad occupare il suo posto in seno alla società azzurra: "Ho sempre sentito di avere una responsabilità importante nei confronti della città di Siracusa, che rappresentavo in seno alla società e per questo ho lavorato, ma, onestamente, non c'erano più le condizioni per continuare ad operare in armonia".

Ala domanda sulla possibilità di far un passo indietro, visto che rappresenta l'unico pezzo di Siracusa nella società azzurra, Costanza Castello è perentoria: "Le mie sono dimissioni irrevocabili".