Canicattini Bagni, via alle operazioni di pulizia e disinfettazione dell’acquedotto comunale di via Roma

Cominciano mercoledì le operazioni di pulizia e disinfettazione delle vasche di accumulo di acqua potabile dell’acquedotto di via Roma a Canicattini Bagni.

Le operazioni divise in due momenti diversi, a distanza di una settimana, in ognuna delle due vasche, in modo che mentre si provvede allo svuotamento, alla rimozione dei fanghi e alla disinfettazione della prima, la seconda può continuare a fornire l’acqua alle abitazioni, e viceversa, senza creare così disagi ai cittadini.