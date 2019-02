Priolo, Ciapi in centro di ricerca nuove tecnologie: l'atto d'indirizzo

Atto di indirizzo al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e all'assessorato regionale, a firma degli esponenti del Pd, Marco Monterosso e Alessandro Biamonte, da sottoscrivere da parte dei consigli comunali della provincia.

La richiesta è trasformare il Ciapi in un centro di ricerca e di applicazione delle nuove tecnologie, in particolar modo nel campo delle energie rinnovabili, che preveda la formazione di nuove figure e la riqualificazione delle tantissime persone che hanno perso il lavoro.

"Il Ministero dello Sviluppo Economico - spiegano i due - ha recentemente inviato la proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) individuando i percorsi che il nostro paese intende percorrere per raggiungere gli obiettivi comunitari al 2030 in materia di energia e clima. In considerazione della trasversalità del piano la governance comprenderà diversi Ministeri, coinvolgendo, nel rispetto dei relativi ruoli, le Regioni, i Comuni, e l’Autorità di regolazione. Sulla scia del piano, basato esclusivamente sulle energie rinnovabili, si potrebbe prospettare per il CIAPI, con il suo adeguamento a nuovi standart tecnologici, un occasione irrinunciabile di rilancio e per il nostro sistema produttivo un opportunità di crescita e sviluppo economicamente sostenibile. Consapevoli che solo in un ottica di rete si possa affrontare un tema così importante per lo sviluppo del nostro territorio e avvalendoci della possibilità offerta dalla governance del piano, che richiede il coinvolgimento dei comuni, chiediamo a tutti i consigli comunali della nostra provincia di approvare atti d’indirizzo in tal senso da inviare al Presidente della regione siciliana e all’Assessorato regionale al lavoro".