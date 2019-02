Avola, oggetti di Carnevale non sicuri: sequestro per un valore di 30mila euro

Oltre 58mila prodotti di Carnevale, sequestrati ad Avola dalla Guardia di Finanza, per un valore complessivo di 30mila euro.

Si tratta di maschere, cappelli, parrucche e vestiti di carnevale, tutti privi delle indicazioni previste dalle normative vigenti, come le informazioni recanti la provenienza ed il Paese di origine, le istruzioni d’uso e le relative precauzioni. Gran parte della merce, inoltre, era completamente priva di informazioni in lingua italiana.

Il titolare, di origini cinesi, è stato segnalato alla Camera di Commercio, ed è stato sanzionato.