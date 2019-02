Siracusa, inaugurata la biblioteca dell’associazione “Per la città che vorrei”

E' stata inaugurata nel fine settimana, all’hotel Relax una nuova biblioteca per Siracusa dell’associazione culturale “Per la città che vorrei”.

"L’iniziativa - ha precisato Sergio Pillitteri, presidente di “Per la città che vorrei” - è rivolta non solo ai soci ma a tutti i siracusani. Ed ha un ambizioso obiettivo, quello di fare rete con altre biblioteche".

All’inaugurazione ha partecipato anche Maurizio Gatto, responsabile della biblioteca “Vittorini”, il quale ha spiegato: "Esiste un sistema bibliotecario provinciale che al momento raggruppa circa 50 biblioteche dislocate in tutta la provincia. Per cui un utente può recarsi in qualsiasi biblioteca del sistema, chiedere il libro di cui ha bisogno e ottenerlo anche se si trova in una struttura diversa da quella a cui si è rivolto".

Presente anche l’on. Bruno Marziano che donerà diversi testi alla neo-struttura. "Sono certo che anche in tempi di ebook - ha detto Marziano - il valore del libro cartaceo sia indiscutibile. Ho saputo di questa iniziativa e siccome ho migliaia di libri che “non vivono più”, ho chiesto agli amici dell’associazione di dare un’occhiata alla mia biblioteca e di segnalarmi i testi a cui sono interessati. Testi che sarò ben lieto di donare a questa biblioteca".