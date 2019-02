Siracusa e provincia, 24 ore da dimenticare: si fa la conta dei danni. In ginocchio l'agricoltura del sudest

E' stato un fine settimana da dimenticare quello appena trascorso a causa del maltempo anche in provincia di Siracusa.

Per fortuna le conseguenze sono sono materiali: non si sono registrati, infatti, danni a persone. Alberi e cartelloni pubblicitari abbattuti, tetti divelti, black out in alcune zone del capoluogo, pannelli divelti dalla pensilina della tribuna centrale dello stadio Nicola De Simone, così come la protezione delle ambulanze al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa, solo per citarne alcuni. A Marzamemi la Balata è stata invasa dal mare sospinta da un forte vento di burrasca

Scuole chiuse oggi in quasi tutti i Comuni della provincia in via precauzionale per verificare le condizioni di sicurezza; chiusi anche cimiteri, impianti sportivi e parchi. Attivati i Centri operativi comunali e le unità di crisi per gestire le emergenze.

Ingenti i danni per il settore agricolo a Rosolini, Pachino e già questa mattina l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera raggiungerà il sudest per una prima ricognizione dei danni.

Gran lavoro dei vigili del fuoco anche questa notte per smaltire la lista di richieste di intervento: sono stati una settantina e hanno visto impegnati 60 vigili del fuoco, una decina dei quali arrivati da Messina ed Enna per da man forte ai colleghi siracusani.