Maltempo, domani scuole chiuse anche a Noto, Lentini, Carlentini, Francofonte, Augusta, Melilli, Sortino, Solarino, Portopalo, Palazzolo e Ferla

Siracusa, Avola e Canicattini Bagni i primi tre comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole nella giornata di domani, 25 febbraio, in via preventiva, al fine di effettuare sopralluoghi per garantire sicurezza agli alunni, a seguito del maltempo che nel fine settimana si è abbattuto nel Siracusano.

A questi comuni si aggiungono anche Noto, Lentini, Carlentini, Francofonte, Melilli, Augusta, Sortino, Solarino e Ferla.

A Cassaro, domani, chiuso il plesso di via Anapo.