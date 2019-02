Maltempo in provincia, scuole chiuse a Canicattini: sospese manifestazioni pubbliche a Rosolini

E' allerta meteo e la situazione è ancora complicato. Per questo motivo il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, dietro parere tecnico, ha disposto la chiusura di tutte le scuole nella giornata di domani.

A Rosolini, il primo cittadino ha predisposto immediatamente tutte le misure necessarie per circoscrivere e mettere in sicurezza le zone a rischio della città a causa dei danni provocati al forte vento della notte, sospendendo tutte le manifestazioni pubbliche cittadine comprese quelle sportive.

Si consiglia di limitare gli spostamenti