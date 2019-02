Priolo, Economia Circolare e Bonifiche: l'incontro con ReStart

Continuano gli incontri con “ReStart – Un progetto di Condivisione”. Un incontro dal titolo “Economia Circolare e Bonifiche, un’opportunità per il territorio” si è svolto ieri a Priolo Gargallo

Dopo i saluti istituzionali a cura del Sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, è stato l’On. Giovanni Cafeo ad introdurre le finalità di un progetto grande e ambizioso come ReStart, “una nuova idea di approccio partecipato ai problemi del territorio – ha spiegato Cafeo – lontana da competizioni elettorali il cui fine è provare a trovare soluzioni condivise, frutto del dialogo e del confronto continuo tra tutti gli attori protagonisti”.

Ad introdurre il concetto di “Economia circolare” è stato il giovane esperto Stefano Ingallina: “si tratta di un nuovo modello economico che assume particolare rilevanza in un contesto come quello della zona industriale – ha spiegato nel suo intervento – basato sul riutilizzo, il riciclo e la rigenerazione dei materiali di scarto, creando un circolo virtuoso che non consuma risorse nuove ma che anzi contribuisce sensibilmente a ridurre quelle già utilizzate”.

Gli interventi sullo stato delle bonifiche, spesso bloccate da legacci burocratici e da vincoli poco chiari, attraverso le relazioni dei tecnici e cioè l’ing. Calogero Gambino, Dirigente servizio 6 bonifiche regione Sicilia, Francesco Bertelloni di Ambiente SPA e Marcello Farina, referente bonifiche per la Struttura Territoriale Arpa Sicilia di Siracusa, sono stati preceduti da un’accorata introduzione di Alessandro Biamonte, consigliere comunale di Priolo Gargallo che ha fortemente denunciato i danni da mancate bonifiche: “si potevano creare nuovi posti di lavoro e restituire alla fruibilità dei cittadini intere porzioni di territorio, ma le mancate bonifiche hanno anche scoraggiato diversi imprenditori che volevano investire nella provincia di Siracusa”.

Particolarmente interessante infine l’intervento di Fabio Cilea, direttore della riserva delle Saline di Priolo che ha dimostrato come nonostante il contesto, grazie ad un lavoro sinergico, un vero miracolo come la nidificazione dei fenicotteri possa avvenire anche in un luogo conosciuto certamente per altri motivi.