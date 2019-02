Quota 100 e reddito di cittadinanza, ieri l'incontro a Floridia. Sospesa la tappa di oggi a Rosolini

Quota 100 e reddito di cittadinanza gli argomenti al centro di un incontro che si è svolto a Floridia, ieri alla sede dell'Avis, e organizzato dal Movimento 5 stelle per spiegare ai cittadini i primi mesi del governo gialloverde.

"Aver visto la partecipazione e l’interesse dei cittadini nonostante il maltempo è segno del buon lavoro che stiamo facendo" - dice Filippo Scerra, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, presente insieme alla Consigliera Comunale Monica Infalletta, presenti i deputati regionali Zito, Pasqua, Cappello, Pagana, i nazionali Scerra e Ficara, il senatore Pisani e l’europarlamentare Corrao.

Soddisfatto Scerra, capogruppo della Commissione Politiche Unione Europee: “è la politica che dobbiamo continuare a fare senza guardare sondaggi ma a testa bassa e con lo stesso impegno, di settimana al lavoro a Roma per portare la voce dei Cittadini in Parlamento e ogni fine settimana tra la gente per ascoltarli, recepire le loro istanze, raccontare loro il lavoro svolto”.

Rinviato a data da destinarsi l'incontro in calendario per oggi pomeriggio a Rosolini a causa del maltempo.