Siracusa, continua l'allerta meteo: domani scuole chiuse. Attivato il Centro Operativo Comunale per monitorare l’emergenza

Rimarranno chiuse domani le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Siracusa. Il provvedimento, in via precauzionale, per consentire un controllo di sicurezza degli spazi scolastici da parte dei tecnici comunali.Nel frattempo, il sindaco Francesco Italia ha attivato il Centro Operativo Comunale per monitorare e gestire l’emergenza meteo in corso sulla città di Siracusa.È possibile segnalare al numero verde della protezione civile 800 187 500 eventuali situazioni di emergenza.Si consiglia di limitare gli spostamenti in particolare nella giornata di oggi, durante la quale continuerà a persistere l'allerta meteo diffusa dalla Protezione civile.Intanto si è cominciata la conta dei danni, in particolare nella provincia. Nella città di Siracusa, al pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I" il vento ha sradicato il tetto di protezione utilizzato dalle ambulanze e strappato a nella frazione di Belvedere il telone di copertura del pallone tensostatico.Saltata la corrente elettrica nella zona tra Arenella e Fanusa per un guasto alla centralina, tecnici a lavoro.