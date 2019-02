Pachino, freddo, pioggia e vento: danni ingenti all'agricoltura

Ingenti i danni alle coltivazioni a seguito dell'ondata di maltempo che in queste ore sta mettendo in ginocchio la provincia di Siracusa. In particolare danni maggiori all'agricoltura nella zona Sud della provincia, con picchi di disastro a Pachino

Allagata la Balata di Marzamemi con raffiche di grecale che sfioravano i 47 km orari.