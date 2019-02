Fine settimana di paura tra vento e neve nella provincia di Siracusa, tante richieste d'aiuto ai Carabinieri

Fine settimana di paura per le strade siracusane. Auto in panne ed automobilisti spaventati: tante quindi le richieste di aiuto ai Carabinieri in tutta la provincia.

In particolare gli automobilisti hanno mostrato particolari difficoltà a Floridia, Priolo, Melilli, Sortino ed Augusta.

La neve ha compromesso la sicurezza su strada, in special modo nella zona montana.

Inoltre, in diversi casi, da nord a sud della provincia, i Carabinieri sono intervenuti per la caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali a seguito delle forti raffiche di vento.